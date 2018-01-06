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وما زال حلب المواطن السعودي مستمرا، كل يوم بشكل جديد

الكاتب : وطن الدبور 6 يناير، 2018 لا يوجد تعليقات

الدبور – يبدو أن حليب الأمراء قد جف، لذلك إتجه الأمير ولي العهد مسؤول ملف الفساد الملك القادم محمد إلى الشعب لحلب ما تبقى منه، وكل يوم بشكل جديد وبشكل قانوني لا لبس فيه، يعني مشلح.

فقد تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا، لمواطن سعودي وثق كيف تقوم الحكومة بسرقة المواطنين بشكل فاحش وبطريقة رسمية عن طريق عدادات المياه والكهرباء.

ويظهر المواطن السعودي مصور المقطع داخل بيته، وهو يتحدث عن الأرقام الفلكية التي بدأت تأتيه بفاتورة المياه التي كانت لا تتعدى في السابق 12 ريال.

وبتصوير الرجل للعداد كما يظهر بالفيديو، اتضح أن العداد يعمل دون توقف حتى في حالة عدم استهلاك المياه في أي من صنابير المنزل، مما جعل فاتورة المياه لهذا المنزل تتعدى الـ 4 آلاف ريال، بعدما وصلت إلى 300 ريال بعد زيادة الأسعار.

شاهد الفيديو حتى لا تتهم الدبور بالفسق والفجور، مع إنه لاسع وحاقد فقط:

وأكد المواطن السعودي أن اتصل بشركة المياه في المملكة للنظر في مشكلته دون جدوى، موضحا أن الحكومة طالبته بالسداد أولا ثم اللجوء للشكوى، وصرخ مستغيثا “كل جيراني يصيحيون من هذه الفواتير.. كرهتونا في وطنا يا شركة المياه”

وفي وقت سابق أعلنت زيادة أسعار البنزين بشكل كبير حيث تراوحت الأسعار الجديدة بين ريالين و1.37 ريال للتر الواحد، في حين كانت تتراوح في السابق بين 0.75 و0.90 ريال.

هذا ومازال الحلب مستمرا حتى كتابة هذا اللسع الدبوري، ويقول خبراء أن مشكلة السمنة التي يعاني منها الشعب السعودي بعد الحلب ستصبح مشكلة نقص غذاء وجوع إذا إستمر الوضع على ما هو علي إن لم يكن أسوأ في الأيام القادمة.

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