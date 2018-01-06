وما زال حلب المواطن السعودي مستمرا، كل يوم بشكل جديد

الدبور – يبدو أن حليب الأمراء قد جف، لذلك إتجه الأمير ولي العهد مسؤول ملف الفساد الملك القادم محمد بن سلمان إلى الشعب لحلب ما تبقى منه، وكل يوم بشكل جديد وبشكل قانوني لا لبس فيه، يعني مشلح.

فقد تداول ناشطون بتويتر مقطعا مصورا، لمواطن سعودي وثق كيف تقوم الحكومة السعودية بسرقة المواطنين بشكل فاحش وبطريقة رسمية عن طريق عدادات المياه والكهرباء.

ويظهر المواطن السعودي مصور المقطع داخل بيته، وهو يتحدث عن الأرقام الفلكية التي بدأت تأتيه بفاتورة المياه التي كانت لا تتعدى في السابق 12 ريال.

وبتصوير الرجل للعداد كما يظهر بالفيديو، اتضح أن العداد يعمل دون توقف حتى في حالة عدم استهلاك المياه في أي من صنابير المنزل، مما جعل فاتورة المياه لهذا المنزل تتعدى الـ 4 آلاف ريال، بعدما وصلت إلى 300 ريال بعد زيادة الأسعار.

شاهد الفيديو حتى لا تتهم الدبور بالفسق والفجور، مع إنه لاسع وحاقد فقط:

إنتبهوا يا مواطنين..

هكذا تتم سرقة جيوبكم بشكل فاحش جدا.. وبطريقة رسمية ! المسكين يستغيث ويصرخ: كرّهتونا في وطنا pic.twitter.com/KtCKEmu26n — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) January 6, 2018

وأكد المواطن السعودي أن اتصل بشركة المياه في المملكة للنظر في مشكلته دون جدوى، موضحا أن الحكومة طالبته بالسداد أولا ثم اللجوء للشكوى، وصرخ مستغيثا “كل جيراني يصيحيون من هذه الفواتير.. كرهتونا في وطنا يا شركة المياه”