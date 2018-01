الدبور – الحلم الأمريكي تحول إلى كابوس بالنسبة لأم أردنية شابة كانت تعمل عارضة أزياء في أمريكا، حيث تحول هذا الحلم إلى كابوس لعائلتها وموت بالنسبة لها، حيث عثرت الشرطة الأمريكية بالصدفة وهي تفتش في سيارة BMW سوداء فخمة مركونة في حي سكني وسط بورتلاند أكبر مدينة في ولاية أوريغون الأميركية على حقيبتين فيهما أجزاء جثة مقطعة لشابة أردنية تحمل الجنسية الأميركية وأحد سكان ذلك الحي.

نشرت وسائل الإعلام صور الشابة المقتولة وهي سارة زغول 28 عاماً، وهي أم لطفل تعمل عارضة أزياء وممثلة، وأكدت أن الشرطة قبضت على المشتبه فيه ولم تكشف أكثر من ذلك عن هويته.

أحد الجيران اشتبه بوقوع الجريمة وبالشخص الذي نفذها، وبلغ الشرطة عن وجود الحقيبتين داخل السيارة، الشرطة بدورها اعتقلت المشتبه به الذي حاول الانتحار لحظة القبض عليه بقطع شرايينه بالسكين لكنه فشل.

ويبدو أن عائلة زغول لا تزال في هول صدمة الخبر، فقد رفضت حتى هذه اللحظة التعليق على خبر موتها، وتعتبر زغول من أقوى عشائر الأردن وأكثرها عدداً وحضوراً، وتعود أصولها تحديداً إلى جبل عجلون في قرية مدينة عنجرة.

وبالعودة إلى حساب الشابة الأردنية على فيسبوك الذي نعاها برسالته “تذكروا سارة زغول”، يبدو من حسابها أنها كانت تعيش حياة طبيعية، لديها أكثر من 3000 صديق، وتحتفي في كثير من الصور بطفلها الوحيد طارق “7 سنوات” الذي تحدث عدد من أصدقائها للصحافة عن علاقتهما المميزة، بل أكثر من ذلك فطالما اعتبروها مصدراً للطاقة الإيجابية في حياتهم.

وإضافة إلى ذلك تظهر المعلومات الشخصية أنها عاشت فترة من حياتها في العاصمة الأردنية عمان، لكن الفترة الأطول كانت في أميركا التي تحمل جنسيتها.

“She was such an amazing human. Our hearts are forever shattered.” The sisters of Sara Zghoul are in shock tonight. The young mother was found dead inside a car trunk in Aloha. Thoughts & prayers for her sisters, parents & her son 🙏 @fox12oregon #aloha pic.twitter.com/aDDB21Z1Ww

— Bonnie Silkman KPTV (@BonnieSilkman) January 27, 2018