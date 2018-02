الدبور – الرئيس الأمريكي غرد وقال أن خطابه الأخير شهد أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ أمريكا لأي رئيس ألقى خطاب الإتحاد، طبعا أي تغريدة لترامب يجب أن تضحك عليها أولا ثم تمريها بعرض الحائط، بالعربي الدارج، “لا تأخذه جد”. ولا يعلم ترامب أن لعبة “كاندي كرش” تغلبت على خطابه وكانت أكثر أهمية لأعضاء الكونجرس منه.

وكتب ترامب على صفحته “أشكركم على كل المجاملات والتعليقات التي وردتني على خطاب حالة الاتحاد. لقد شاهد الخطاب 45.6 مليون شخصا، وهو الرقم الأعلى في التاريخ.”

وأضاف ترامب في تغريدته:” فوكس نيوز تتجاوز أي شبكة أخرى وللمرة الأولى على الإطلاق، بعدد مشاهدين بلغ 11.7 مليون. كل التهاني القلبية”.

Thank you for all of the nice compliments and reviews on the State of the Union speech. 45.6 million people watched, the highest number in history. @FoxNews beat every other Network, for the first time ever, with 11.7 million people tuning in. Delivered from the heart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 1, 2018