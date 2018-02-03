الدبور – حتى هذا اليوم لم تتكشف الحقائق الكاملة بخصوص إحراق الطيار الردني معاذ الكساسبة على يد داعش الإرهابية، وحتى هذا اليوم لا تعلم عائلته كيف تم إسقاط الطائرة ومن أسقطها ومتى؟

شقيق الشهيد الكساسبة تحدث وقال بعد ٣ سنين من فيديو حرق أخيه، عن تفاصيل تلقي العائلة نبأ مقتله حرقاً، قائلاً إن إن الفيديو “ظهر بعد 42 يوما من المعاناة والمقاساة، والمفاوضات، والانتظار”.

وقال الكساسبة في منشور عبر “فيسبوك” إن الفيديو أظهر أن “تاريخ استشهاد البطل معاذ الكساسبة هو 3\1\2015 والذي صدقناه رغم معرفتنا بكذب و دجل هذا التنظيم الإرهابي المخادع، وتم اتخاذ هذا التاريخ كتاريخ رسمي للاستشهاد”.

وتابع: “لكن تضاربت أنباء رسمية و غير رسمية حول أن تاريخ الاستشهاد هو 29\12\2014 أي بعد 5 أيام من إسقاط الطائرة (في الرقة) والتي لم نأخذ حتى الآن أي معلومة حول الحادثة، وحول التحقيقات، والتي سألنا عنها ولم نحصل على إجابة”.

وبحسب جواد الكساسبة، فإن أسرته لا تتذكر سوى تاريخ إسقاط الطائرة، وهو 24 كانون أول/ ديسمبر 2014، وذلك لغاية صدور نتائج التحقيقات في الحادثة، “لأن باقي المواعيد متضاربة و غير دقيقة إلى أن نحصل على إجابات شافية و النتائج التي طلبناها”.

وأضاف الكساسبة في منشور آخر، أنه وفي يوم إصدار الفيديو صباحا، كان على موعد مع أحد “كبار شياطينهم”، في إشارة إلى شخص محسوب على تنظيم الدولة.