الدبور – القرد المصري بوظيفة مفكر أو أكاديمي والمعروف أيضا بإسم سعد الدين إبراهيم، والذي يطلق عليه أيضا أبو التطبيع مع إسرائيل، ومسؤول ملف إقناع الشعب المصري بمدى حب إسرائيل لمصر وللعرب بشكل عام، ومن كثر حبهم للعرب جمعوا أنفسهم من كل بقاع العالم وأستقروا في قلب الولطن العربي.

ويقول المُطبع “إبراهيم” زاعماً “إن الفلسطينيين العرب يحصلون على حقوق أكثر من أي دولة أخرى”، متجاهلاً سياسة العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم في الداخل الفلسطيني المحتل.