الدبور – الطائرة الإسرائيلة التي أسقطت بالأمس أصابت البعض بالدهشة، والآخر بالتساؤل من أسقطها ولماذا الآن، وقسم فرح بها وبعودة محور المقاومة والممانعة، والشعب السوري فرح أكثر لأن الصاروخ لم ينزل فوق رؤوسهم.

أما أفضل ردة فعل وفاز بها بتقدير ممتاز مع مرتبة القرف هو مندوب السعودية لدى إسرائيل السيد أنور عشقي المقرب جدا من محمد بن سلمان ولي العهد الملك الحاكم بأمره.

فقد أزعجت وصدمت حادثة إسقاط الطائرة الجنرال السعودي المتقاعد المقرب من ابن سلمان و”عراب التطبيع مع إسرائيل أنور عشقي، فخرج ينوح على تويتر.

واعتبر “عشقي” أن تحطم الطائرة الإسرائيلية بنيران سورية، سيكون له وقع كبير في الشرق الأوسط.

ودون في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الشخصي صدمت الدبور قال ما نصه:”اسقاط الطائرةf-16 الإسرائيلية في سوريا ، سوف يغير قواعد اللعبة في الشرق الاوسط.”

وكان أنور عشقي الذي يلقبه البعض بـ”بالمندوب السعودي في إسرائيل” بسبب دعواته الصريحة والمتكررة للتطبيع العلني مع إسرائيل، قد تفاخر قبل يومين بقصف الاحتلال للعمق السوري دون أي رد من المقاومة.

اسقاط الطائرةf-16الإسرائيلية في سوريا ، سوف يغير قواعد اللعبة في الشرق الاوسط. — د. أنور عشقي (@DrEshki) February 10, 2018

اسراءيل قصفت مواقع في العمق السوري ،لإيران ، وسوريا، وحزب الله ، فأين جبهة المقاومة التي ماقتلت ذبابة ؟ — د. أنور عشقي (@DrEshki) February 8, 2018

تغريدة “عشقي” الأولى والتي ظهر في ثنايها حزنه على إسقاط الطائرة الإسرائيلية، قوبلت بموجة من السخرية والتغريدات اللاذعة من قبل النشطاء.