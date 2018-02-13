الدبور – عندما يمدح ليبرمان الأجهزة الأمنية الفلسطينية فهنا يجب أن تقلق، ليبرمان معروف عنه التطرف لأبعد حدود ولا يعترف أصلا بشيئ إسمه فلسطين أو فلسطيني، فعندما يصل لمرحلة الدفاع عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقوتها وتعاونها مع جيشه، فاعلم أن التنسيق الأمني الذي تنكره السلطة في كل مناسبة أصبح أقوى من الأول ولم يتوقف.

فقد امتدح وزير الجيش الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان” قيام الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية بحماية الجنديين اللذين دخلا جنين شمال الضفة الغربية أمس الاثنين وكذلك إعادة سلاح المجندة بعد استيلاء فلسطينيين عليه خلال الحدث.

واعادت الاجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية صباح الثلاثاء، سلاح المجندة الإسرائيلية الذي استولى عليها شبان فلسطينيون أمس خلال دخولها مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة برفقة جندي، بحسب موقع “وللا” العبري.

وقال ليبرمان خلال جولة قام بها شمال فلسطين المحتلة عام 1948 بحسب ما نقل موقع صحيفة “إسرائيل اليوم”: إن “التنسيق الأمني يؤتي ثماره التي بدت جلية في جنين وأن هكذا تنسيق مفيد للجانبين وأنه لولا التنسيق الأمني لما انتهى الحدث بهذا الشكل”.

وأضاف ليبرمان أن تسليم سلاح المجندة يأتي تتويجًا لذروة التنسيق الأمني وأن السلطة تعلم علم اليقين بأن التنسيق يخدمها كما يخدم “إسرائيل”، على حد تعبيره.

وكان عزام الأحمد الذي طرد من بيت عزاء الشهيد جرار في الأردن قد صرح وقال لا يوجد تنسيق أمني أبدا وهو متوقف منذ سنتين، ومن يملك الدليل على أن هناك تنسيق أمني ليأتي الي به، ولم يمض وقت طويل حتى أتى ليبرمان نفسه بالدليل لعزام الأحمد.