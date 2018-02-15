الدبور – في مملكة بن سلمان، أو السلمانية كما متوقع أن تسمى بعد حكم بن سلمان، من يهاجم حماس وفلسطين بشكل عام حر طليق ويكرم على إخلاصه للملكة ورؤيتها، إما إذا تجرأت وأنتقدت التطبيع فمصيرك السجن لا نقاش.

فقد خرج الكاتب السعودي محمد الخالد، ليهاجم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” زاعما أن حصار قطر و”العملية الشاملة” في سيناء ضد الإرهاب قد أحكمت الخناق على الجماعات الإرهابية وعلى رأسها “حماس”.. حسب قوله.

ودون “الخالد” في تغريدة (مسمومة) له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) لأجل صرف الأنظار عن تخاذل “ابن سلمان” وأبيه الملك عن نصرة القضية الفلسطينية ما نصه:”مقاطعة الدول الأربع لدولة قطر والثورة الإيرانية وعملية تطهير سيناء ، أحكمت الخناق على الجماعات الإرهابية في المنطقة وعلى رأسها حماس”

وتابع هذيانه مهاجما حركة المقاومة الإسلامية حماس بوقاحة تعكس حقيقته وحقيقة نظامه:”الحركة التي عثت فسادا في غزة وأهلكت شعبها ظلما وقمعا GAME OVER”

مقاطعة الدول الأربع لدولة قطر والثورة الإيرانية وعملية تطهير سيناء ، أحكمت الخناق على الجماعات الإرهابية في المنطقة وعلى رأسها حماس .. الحركة التي عثت فسادا في غزة وأهلكت شعبها ظلما وقمعا GAME OVER — محمد الخالد (@AlKhaled1899) February 14, 2018

وكان الكاتب السعودي ذاته قد زعم في ديسمبر 2017، أن “حماس” تهدف لإشعال فلسطين واستمرار الحرب لجمع أكبر رقم من الأموال على شكل تمويلات وتبرعات.