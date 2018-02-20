الدبور – ضاحي خلفان هو أفضل من بنطبق عليه المثل المشهور العاهرة أفضل من يحاضر عن الشرف، وها هو الشيخ الجليل ضاحي خرفان يحاضر عن أهمية الأذان وكيف أنه يشرح النفس.

ففي واقعة أثارت سخرية واسعة بمواقع التواصل، خرج ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي (رجل البارات والمنسق الأمني لشبكات الدعارة بأبو ظبي)، مرتديا زي الوعاظ ليهاجم الكاتب السعودي محمد السحيمي الذي تطاول على الأذان وطالب بمنعه.

وهي كما يقولون كلمة حق أريد بها باطل.

الشيخ ضاحي خلفان الذي صار (ماركة مسجلة) في بارات ومراقص دبي، هاجم “السحيمي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” ووصف تصريحاته بـ”الخبل”.

ووفقا لما لسع الدبور دون “خلفان” مهاجما الكاتب السعودي ما نصه:”اما حقيقة أنه خبل ..الأذان يزعج الأطفال…يؤذن في أذن الطفل المولود فيسعد ويبتهج..الأذان يشرح النفس يا رجل.”

وسخر المغردون من ما وصفوه بـ (الصحوة الإيمانية) التي انتابت “خلفان” فجأة والمعروف بتصريحاته المثيرة للجدل والماهجمة لكل ما يحمل طابع إسلامي.

وقال أحدهم نعم الأذان يشرح النفس خصوصا وأنت راجع من بارات دبي بعد إغلاقها وقت أذان الفجر.