الدبور- ترامب الرئيس الأمريكي الذي نفخ على الرماد المشتعل تحت أرجل بن سلمان وبن زايد وأعطاهم الشرارة النيران ونفخ فيها كثيرا لشعل جيدا، و يحصل على الجزية، الآن قرر أن يطفئها أو لنقل ليرجعها إلى مستواها الطبيعي من الإشتعال، فنيران الحقد الإماراتي السعودي على قطر لم تكن وليدة شرارة ترامب، ولم يكن سببها ترامب، بل دوره إقتصر على قبض ثمن الضوء الأخضر.

هذا الضوء الذي ظن بن زايد ومن تبعه من دول الحصار و مملكة “الريتويت” أنه سينهي قطر من الخارطة أو ضمها لحظيرة بن سلمان لتصبح ثاني دولة ريتويت في الخليج.

ولعلنا نذكر إجتماع الحرب في القاهرة، الذي كان من المفترض أن يخرج في بيان حرب شاملة على قطر، فإذا به يخرج بعد إتصال ترامب بهم في إجتماعهم يخرج ببيان يتحدث عن السعادة والحزن وأسبابهما في تطور الإنسان، وتلخصت مشكلة قطر إنها لا تنشر السعادة كما تفعل الإمارات بإنشاء وزارة للسعادة في بلدها ووزارة لتدمير الشعوب العربية.

الآن ترامب أو إدارة ترامب قررت أن إستمرار هذه المشكلة لن يكون بصالح أمريكا ولا الغرب، الجزية وقد دفعت، ودبلوماسية قطر نجحت، فلم الإستمرار؟