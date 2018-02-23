الدبور – اليمن هذا البلد الجميل الهادئ الذي قال عن أهله النبي عليه الصلاة والسلام “أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَلْيَنُ قُلُوبًا وَأَرَقُّ أَفْئِدَةً، الْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ، رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ.” تحول هذا البلد إلى بلد يسكنه الأشباح وتحول شعبه الطيب إلى شعب جائع يبحث عن الطعام قتله المرض والقهر، بفضل أطماع السعودية والإمارات.

بحجة محاربة إيران صبت السعودية والإمارات كل أسلحتها في اليمن، هذا البلد الجميل الهادئ الجار، الذي وصفته مجلة “ذا إيكونومست” بطريقة يعجز أهلها عن وصفها فيه حيث قالت في مقال نشر على موقعها:

“تتمايل المراكب الشراعية الملونة على أمواج بحر العرب. وعلى شواطئ الغيضة، في محافظة المهرة، شرق اليمن، يفترش الصيادون الصباحات الباكرة، لبيع محصولهم من السمك، أمام أعين الجمال، التي تنتظر حصّتها.” هكذا كانت اليمن ولم تعد كذلك بفضل الحرب الدموية التي تقوم بها السعودية والإمارات.

وفيما تشتدُّ قبضة الإمارات والسعودية في اليمن، ينحو هذا البلد أكثر نحو الانقسام والتفتت، بحسب المجلة البريطانية.