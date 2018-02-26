الدبور – ترامب الرئيس الأمريكي في آخر شطحاته وغزواته، إعتقد لوهله أنه رامبوا، فيما يبدو أنه متأثر جدا من الوسط الفني الذي جاء منه إلى البيت الأبيض.

فقد قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، “لو كنت موجودا في مدرسة فلوريدا، (وقت وقوع الهجوم المسلح الذي استهدفها) لدافعت عن الطلاب بدون سلاح”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، خلال اجتماع عقده مع حكام الولايات بالبيت الأبيض، وتطرق خلاله لهجوم فلوريدا، الذي وقع في الـ14 من فبراير/ شباط الجاري.

وأعرب ترامب عن امتعاضه من عدم تدخل موظف الأمن بالمدرسة في الهجوم، مضيفًا “أنا لو كنت موجودًا لتدخلت بدون سلاح، وأعتقد أن هذا كان سيصبح رد فعل الكثيرين غيري”.

وتابع أن “الضابط المسلح الذي فشل في التصدي للقاتل الذي اقتحم مدرسة باركلاند، لم يبدِ الشجاعة اللازمة، ولا أحد لديه شك في أنه ارتكب أمر سيئًا”

وفي 14 فبراير الجاري، اقتحم المراهق “نيكولاس كروز″ مدرسة باركلاند الثانوية، المفصول منها، وأطلق النار على أعداد من زملائه القدامى ومعلميه، ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، وإصابة آخرين.

والأربعاء الماضي، اقترح ترامب تسليح عدد من المعلمين، مشيرًا أن هذا الأمر يمكن أن يساهم في التصدي للهجمات التي تستهدف المدارس بين الحين والآخر، وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح في وقت لاحق أنه يقترح تسليح قسم من الأساتذة بشكل خفي، على أن يتم اختيارهم بشروط محددة أو إخضاعهم لتدريبات خاصة.

كما تعهد باتخاذ خطوات لتشديد التحقق من السوابق الإجرامية والوضع العقلي للراغبين في شراء أسلحة.

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