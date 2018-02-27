الدبور – عندما يهدد سعودي اليمنيين والفلسطينيين ويصفهم بالكلاب الضالة، وأن الفلسطيني لا يحسن إلا أن يبيع أرضه، واليمني لا يجيد إلا القات والمخدرات، وأنه سيطرهم من بلده مثل الكلاب، فعندها إنتظر قيام الساعة، لأن الموازين إختلت في العالم.

فقد نشر الشاعر اليمني محمد عبد الله المسمري تسجيلا صوتيا لمواطن سعودي يهدد فيه اليمنيين والفلسطينيين المقيمين في المملكة بالقتل.

ووفقا لما ورد في التسجيل فقد وصف السعودي الفلسطينيين ببائعي أرضهم في حين وصف اليمنيين بالجهلة وأكلة “القات”، مشيرا إلى انهم غير مرحب بهم في المملكة.

وتابع قائلا: “برة برة البلد..أقسم بالله إذا ما بتطلعون من بلدنا الشعب بالرشاشات يعقب (أي يطاردكم بالشوارع).يالله على بلدك انت واياه”. زاعماً ان الوظائف المتاحة للفلسطينيين واليمنيين هي تسليك المجاري فقط.

من جانبه رد الشاعر “المسمري” على ما ورد في التسجيل، معربا عن قدرته هو الفلسطينيين على تسليك المجاري إذا كانت مثل تسليك فم امثاله.

وحول تهديده بملاحقتهم بالرشاشات بالشوارع، علق “المسمري”قائلا: ” ما انتم حقها..لا أنتم حق رشاشات ولا حق حرب..شفت الحدود.زانت رجال وفي أبوك شرف اطلع عالحدود”.

وتابع قائلا: “الحدود يا قليل الأصل بينا..بقبقة ما ينفع.. أنتم فقط حق حزي وحق ارقصي وحق رقصني يا جدع وحق بلاي ستيشن”