فضيحة الجنس مقابل الغذاء في المخيمات السورية

الدبور – الجنس مقابل الغذاء هذا شعار بعض العاملين في المؤسسات التي تعني بمساعدة اللاجئين السوريين في مخيمات الشتات في عدة مناطق.

حيث جاء في تقرير نشره موقع “بي بي سي” ان نساء سوريات تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل رجال محليين يقدمون المساعدات الانسانية باسم منظمات دولية.

وأفاد عمال في مجال الاغاثة الانسانية بأن العملية كانت تتم بطريق مقايضة المساعدات أو التنقل بمزايا جنسية.

وقد نبهت منظمتان عاملتان في مجال الإغاثة الإنسانية إلى تلك الانتهاكات منذ نحو ثلاث سنوات، غير أن تقريرا (أُعد لصالح صندوق الأمم المتحدة للسكان العام الماضي) كشف النقاب عن أن عمليات مقايضة المساعدات بالجنس لا تزال مستمرة في جنوب سوريا.

وقالت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إنها لا تتسامح مطلقا مع الاستغلال ولم تكن على دراية بأي حالات إساءة معاملة من قبل المنظمات الشريكة في المنطقة.

ونقل التقرير الذي أعده جايمس لاندل وفيني اودوود عن عمال الإغاثة قولهم إن الاستغلال واسع الانتشار لدرجة أن بعض النساء السوريات يرفضن الذهاب إلى مراكز التوزيع لأن الناس سوف يفترضون أنهن عرضن أجسادهن مقابل المساعدات التي جلبنها إلى ديارهم.