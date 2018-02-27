الدبور – يزور الرئيس الحريري السعودية لأول مرة من بعد الإفراج عنه وتقديم إستقالته من الرياض، وحسب مصدر حكومي الحريري قبل الدعوة وسيغادر الأربعاء يعني ليلة الخميس.

وأوضح مصدر قريب من الحريري إنه “سيلتقي الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان”.

ويأتي اعلان هذه الزيارة غداة تلقي الحريري، الإثنين، دعوة لزيارة السعودية نقلها إليه المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا خلال زيارة له إلى بيروت. ووعد الحريري بتلبيتها “في أقرب وقت ممكن”.

وكانت آخر زيارة للحريري أيضا ليلة الخميس، حيث صور مقطعا عبر هاتف أحد مرافقيه وهو يقول شو اليوم، ليرد عليه الجميع هلا بالخميس، وبعدها وصل السعودية ولم يغادرها إلا بعد تدخلات دولية وضغوطات من الرئيس اللبناني شخصيا.

وتراجع الحريري عن استقالته فور عودته إلى بيروت، من دون أن يكشف ظروف استقالته. وخلال وجوده في الرياض حيث تقيم زوجته مع أولادهما الثلاثة، نفى الحريري مراراً أن يكون “محتجزاً”.

وأمضى الحريري سنوات طويلة من حياته في السعودية إلى حين بدء مسيرته السياسية. وكانت الرياض باستمرار مساندة له في كل خياراته السياسية في لبنان بعد اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في العام 2005.

وهذه الزيارة أيضا تأتي ليلة الخميس، ولا يعلم الدبور من يصر على أن تكون الزيارة ليلة الخميس هل بن سلمان أم الحريري؟ المهم في الموضوع الله يستر ولا يحرم الرئيس الحريري من هلا بالخميس مرة أخرى.

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