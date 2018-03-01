الدبور – السعودية يبدو إنها في منافسة مع دول العالم كله لتصبح أكثر دولة بها ضرائب بعدما كانت الضريبة شيئ من الخيال في مملكة آل سعود.

فبعد فرض ضريبة على الهواء بفرض رسوم خيالية لمن يقيم على أرضها من العمال، وهي بذلك تنافس حتى الأردن البلد الفقير في فرض الضرائب، ها هو بن سلمان يفرض ضريبة على ماء زمزم .

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أصبح الحصول على المال همه الأول والأخير في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بالمملكة مع انخفاض أسعار النفط وتورطه في المستنقع اليمني، كشف ناشطون بأن إجراءاته للحصول على الأموال لم تستثن حتى ماء زمزم.

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لإحدى الفواتير الصادرة عن شركة المياه الوطنية- مياه زمزم تثبت قيام “ابن سلمان” بفرض ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% حتى على ماء زمزم، الذي كرم به الله سبحانه وتعالى نبيه إسماعيل وامه هاجر.

وكان السعوديون قد استقبلوا العام الحالي 2018 بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي في حزيران/يونيو 2016، بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط.

وطبقت المملكة الضريبة المضافة بنسبة خمسة في المئة أول أيام 2018 على سلع وخدمات في قطاعات مختلفة مثل النقل وتأجير العقارات التجارية والمشتقات النفطية والغاز والاتصالات وغيرها، إلا ان احدا لم يتوقع أن يصل الامر لمياه زمزم.