الدبور – أجت الحزينة تفرح، لم تجد لها مطرح، لأن لوحة إعلانات ضخمة وقعت فوق رأسها عند المدخل، هذا هو ترفيه بن سلمان في السعودية.

وعلى مببدأ الترفيه لا يليق بكم يا نساء السعودية، حصلت حادثة مفجعة في إحدى فعاليات ترفيه بن سلمان عن نساء السعودية.

فقد تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر سقوط إحدى اللوحات الإعلانية على رؤوس عدد من النساء القادمات لحضور إحدى فعاليات هيئة الترفيه بمحافظة الخرج مساء الخميس.

ووفقا للفيديو المتداول الذي لسعه الدبور وسرقه، فإنه وخلال دخول النساء لحضور وقائع الحفل سقطت إحدى اللوحات الإعلانية المثبتة على المدخل بفعل قوة الرياح.

وأظهر الفيديو سقوط اللوحة على عدد كبير من النساء، في حين شوهد عدد من الحضور يركض ناحيتهم محاولين رفع اللافتة عنهن.

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ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام السعودية، فقد تسبب سقوط اللوحة في إصابة 12 من النساء، حيث تراوحت إصابتهن ما بين متوسطة وخطيرة، مشيرة إلى أن 4 فرق من الهلال الأحمر باشرت الحادثة، كما سارعت بالتعامل مع حالات الإصابات ونقلها إلى مستشفى الملك خالد بالخرج.

فيديو

شاهد.. لحظة سقوط لوحة إعلانات في مدخل حفل #هيئة_الترفيه بالمشتل في مدينة #الخرج بسبب الرياح الشديدة وإصابة عدد من العوائل . pic.twitter.com/TCXszWJXXd — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 1, 2018

من جانبهم، شن ناشطون هجوما عنيفا على هيئة الترفيه مستنكرين ما تقوم به حفلات، لافتين بأن الامطار والرياح التي هبت هي رسالة من الله، حيث تم إنهاء الحفل قبل أن يكمل فقراته.