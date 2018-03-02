الدبور – التعليم في مصر لا يحتاج لأي مجهود ولا ذكاء ولا تفوق، لأن تكريم المتفوق يكون بشكل مختلف في مدارس مصر، يكون بالراقصات وخصوصا لمدارس الإعدادي، حتى تعد شعبا لينا طيب الأرداف.

ففي واقعة باتت تتكرر كثيرا في مصر في ظل حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الوضع المزري الذي بات فيه التعليم، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر مقطع فيديو لراقصتين تؤديان فقرة راقصة خلال حفل تكريم أول الطلبة في إحدى مدارس محافظة الجيزة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي لسعه الدبور وسرقه، فقد شهدت مدرسة ” ليسيه الهرم” ، الواقعة بمحافظة الجيزة جنوب مصر ظهور راقصتين على مسرح المدرسة خلال حفل أقيم لتكريم أوائل الطلاب صباح الخميس بحضور أولياء الأمور، حيث أدت الراقصتان عدة فقرات خلال الحفل بشكل أثار استياء الحضور.

وانتشر فيديو الحفل بشكل كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي ليثير عاصفة غضب أخرى، حيث طالب البعض بالتحقيق مع مسؤولي المدرسة بسبب هذا السلوك الذي رأوه “معيبا ولا يليق بمدرسة تقوم بتعليم النشء القيم والأخلاق الكريمة”.