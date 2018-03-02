الدبور – هيئة الترفيه السعودية، التي أنشأها ولي العهد الملك محمد بن سلمان، ليس حبا بالشعب طبعا وللترفيه عنه، بل لأنه وجد إحصائية عن كم الأموال التي ينفقها الشعب السعودي في الخارج في مجال السياحة، ولأنه يعشق الأموال وسجن أولاد عمه وعائلته ليشفط منهم ما يقدر عليه، قرر أن يستفيد هو من هذه الأموال المصروفة في الخارج، لذلك أنشأ ما يسمى هيئة الترفيه التي تخصصت في جلب الحفلات الخارجية إلى المملكة.

هيئة الترفيه تشبه وزارة السعادة في الإمارات، ولكن لكي لا يقال عنه تابع للإمارات غير إسمها، ويذكر أن وزارة السعادة أو السعادة عموما هي سبب حصار قطر، نعم هذا ما صرح به وزير خارجية الإمارات بعد مؤتمر إعلان الحرب في القاهرة، وقال قطر هوايتها نشر الحزن بعكس الإمارات التي تهوى نشر السعادة، لذلك سجنت خيرة شباب البلد ودمرت الربيع العربي.

هيئة الترفيه قررت عمل حفل مختلط حتى يشعر الشعب بالسعادة والترفيه الحفل يحيه تامر حسني مطرب الشباب.

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ولأن الحفل في السعودية بلد التوحيد، فهناك شروط وضعتها الهيئة لا يمكن التنازل عنها لترضي ربما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة عن هئية ما بتفرق كله في خدمة الشعب.

الشرط هو ممنوع الرقص والتمايل أثناء الحفل!!

يعني إذا حاولت أ، تميل إلى جنبك لتخرج محفظتك مثلا ربما تحصل على مخالفة شرعية أو تطرد خارج القاعة، لننشر السعادة بدون تمايل حتى تكون سعادة شرعيه وحلال.

دبور لسع صورة عن التذاكر وينشرها هنا للدبابير المعذبة في الأرض ولكن بدون تمايل.