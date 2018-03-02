الدبور – عائلة كاملة مجرمة وتمارس القتل والتقطيع بشكل بشع بحق فتاة جزائرية، فقد نجح الأمن الجزائري، في فكّ لغز جريمةٍ بشعة، هزّت الجزائر، بعد قيام شخص بقتل جارته الشابة، وشاركته أسرته في تقطيعها للتخلص من الجثة وإخفاء معالم الجريمة، فيما خرج الأهالي في مدينة بسكرة، بمسيرة سلمية أمام المحكمة، للتنديد بها، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة بالقتلة وإعدامهم.

في التفاصيل، عنما تأخرت الفتاة الجامعية “حفيظة” ذات الـ23 عاماً، عن العودة إلى البيت بعد انتهاء محاضراتها في دراسة اللغة الفرنسية بالجامعة.

على إثر ذلك، تقدّمت أسرة الفتاة ببلاغ لأجهزة الأمن، في الوقت الذي وردت فيه مكالمة هاتفية إلى مقر الشرطة، بالعثور على الجزء العلوي من جثة فتاة مجهولة الهوية ملفوفة في كيس بلاستيكي، ليتبيّن لاحقا أنها تعود للطالبة المختفية.