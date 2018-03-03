الدبور – بن سلمان ولي العهد الملك، هذا الرجل الخارق الذي يحلم بإحتلال العالم كله بأفكاره وجنونه، وعلى مبدأ جنون ترامب ليس أفضل مني، ومجنون في البيت الأبيش ومجنون في القصر الأسود.

فقد كشف عن خطط جديدة لولي العهد محمد بن سلمان والملقب في الدب الداشر في الوسط العربي والعالمي، هذه الخطة ستدمر تركيا وستجعلها بلد تابع له مثل دولة الريتويت البحرين.

الخطة هي عبارة عن وقف جميع المسلسلات التركية من قناة MBC بعد ما إستولى عليها بالقوة، ومعروف أن هذه القناة هي من أدخلت المسلسلات التركية إلى البيوت العربية.

فقد لسع الدبور أخبار من مصادر متطابقة داخل مجموعة MBC اشترطت عدم الإفصاح عن هويتها، أن هناك توجهاً لعدم الاعتماد على المسلسلات التركية واستبدالها بالبرازيلية في الفترة المقبلة، الأمر الذي يتوافق مع ما يتم تداوله على الشبكات الاجتماعية.

وتداولت وسائل الإعلام خبر إيقاف MBC عرض المسلسلات التركية بدءًا من يوم الأحد 4 مارس/آذار 2018، وذكر موقع ليبانون فايلز نقلاً عن مصدر مسؤول داخل المجموعة حسب قوله، بأن ذلك يرجع لأزمة بين تركيا والسعودية.

وأضاف نقلاً عن المصدر بأن MBC مصر قامت بتجميع حلقات مسلسل “حب للإيجار” في أربعة أيام متتالية، وعرضتها وكانت الحلقة الأخيرة منه الخميس 1 مارس/أذار 2018، فيما سيُعرض بدلاً منه المسلسل المصري “أنا شهيرة وأنا خائن”.

أما مسلسل “أنت وطني”، والذي يُعرض عبر قناة 1 MBC فسيتوقف ويبدأ عرض المسلسل الباكستاني “حب لا حدود له” بدلاً منه بدءًا من الأحد.

فيما سيُعرض المسلسل البرازيلي “حكاية روك” بدلاً من المسلسل التركي “في الداخل”، الذي لم يُعرض منه بعد سوى 5 حلقات فقط حيث بدأ بثّه الأسبوع الماضي على MBC 4.

ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي من مجموعة MBC لتأكيد الخبر، فيما أزيلت المسلسلات التركية والحلقات السابقة التي كانت موجودة على موقع MBC واستبدلت بالمسلسلات الجديدة التي ستُعرض مكانها.

وبهذا يكون الدب الداشر قد دمر تركيا، التي أصلا تعرض مسلسلاتها بالمجان ومترجمة على الإنترنت، وكمثال حقق مسلسل قيامة أرطغرل أعلى نسبة مشاهدة على النت، المسلسل الذي رفضت من البداية مجموعة قنوات إم بي سي بثه لأنه يبث روح القوة والإسلام بين الشباب وأكتفت بحب للإيجار وها هي توقفه تماما.

وعلى الشبكات الاجتماعية، تداول مغردون خبر إيقاف عرض المسلسلات التركية، بين مرحّب بالقرار الذي اتخذته MBC وآخرين منتقدين له.