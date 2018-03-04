الدبور – أصابه بالصدمة هكذا علق سياسي كويتي بعد مشاهدته وثائقي الجزيرة عن دور دول الحصار التخريبي منذ أكثر من عشرين عاما، كما أصاب الوثائقي معظم العرب أيضا بالصدمة، ما عدا طبعا الذباب وأصحاب الريتويت بدون تفكير وكرر الكذبة لتصبح حقيقة.

فقد علق السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، على الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة “الجزيرة” مساء اليوم، وكشفت فيه عن ضلوع رباعي الحصار في المحاولة الانقلابية الفاشلة على نظام الحكم بقطر عام 1996، مشيرا إلى أنه صُدم من التفاصيل والأسرار المروعة التي وردت بالتقرير.

ووفق ما لسعه الدبور الحاقد، دون “الدويلة” في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر” ما نصه معلقا على حلقة برنامج “ما خفي أعظم” التي بثت الليلة:”برنامج ما خفي اعظم صدمني بتفاصيل محاولة الانقلاب الفاشل في قطر ومدى التخطيط الاقليمي لها و للاسف ان تنزلق المنطقة في محاولات تغيير الانظمه ولا يحيق المكر السيئ الا باهله”

ولفت السياسي الكويتي إلى أن عملية الانقلاب الفاشلة في قطر أظهرت ضرورة الاحتياط و خطأ الوثوق في الأنظمة العربية.

وأضاف “فالأمور التي كشفها البرنامج الذي بثته الجزيرة مؤسفة ومحبطة ولا أعرف جدوى الاجتماعات العربية إذا كانت الانظمة تتآمر على بعضها البعض”

عملية الانقلاب الفاشله في قطر اظهرت ضرورة الاحتياط و خطأ الوثوق في الانظمه العربية فالامور التي كشفها البرنامج الذي بثته الجزيرة مؤسفه و محبطه ولا اعرف جدوى الاجتماعات العربيه اذا كانت الانظمة تتآمر على بعضها البعض — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) March 4, 2018

وتابع موضحا ما سبق:”المؤامرة التي أُُحبطت في قطر قد تم التخطيط لها في عدد من العواصم عربيه غير مستبعد أن تتكرر في اي بلد آخر فقد نجح الانقلاب في مصر و فشل في مسقط و الخرطوم و للاسف نجح في اليمن و لا زالت قوى الشر تلعب في مصائر الشعوب و تحارب الحريه و تقاوم حق الشعوب في اختيار النظم الديمقراطية”