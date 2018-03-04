الدبور – شيطان العرب محمد بن زايد، إستحق هذا اللقب عن جدارة، الكثير من العرب لم يعلموا عن هذا الشيطان من قبل، والكثير ظن أن شيطنته وليدة اللحظة، أو تغير فجأة، أو لأنه يسعى للسلطة فتحول إلى شيطان.

لم يعلم الكثير منا أن محمد بن زايد مارس شيطنته منذ شبابه ومع أول منصب إستلمه في بلده وفي حياة الشيخ زايد.

شيطان العرب هو من قاد عملية الإنقلاب الفاشلة والتخطيط لإحتلال قطر عام ١٩٩٥ وهو من حرض عليها بالإستعانة بدول الحصار، فحصار قطر ومحاولة السيطرة عليها للبعض قد تبدو جديدة، ولمن يجهل يظن أن الخلاف على قناة الجزيرة أو علاقات قطر مع إيران ولم يشغل مخه للحظه ليفكر ما السبب الحقيقي.

والكثير يسأل لماذا توجد قاعدة عسكرية أمريكية في قطر ومن أكبر القواعد، مع أن دول العالم العربي بل الغربي كلها محتلة من أمريكا وبها قواعد عسكرية وتحالفات معينة للحماية مقابل مصالح معينة.

القاعدة العسكرية وقناة الجزيرة بالأصل كانت بدايتهم عام ١٩٩٦ أي بعد محاولة الإنقلاب وبعد التخطيط لإحتلال قطر، بعد ما تبينت الأطماع السعودية الإماراتية فيها ورغبتهم في السيطرة عليها، فكيف يكون خلاف دول حلف الشيطان مع قطر هو الجزيرة؟

وفي أقوى الضربات التي وجهت لقادة الحصار منذ بدء الأزمة مع قطر، نشرت قناة “الجزيرة” اليوم الجزء الأول من وثائقي “قطر96” ضمن برنامج “ما خفي أعظم” الذي يقدمه الإعلامي تامر المسحال، وكشفت فيه عن تورط السعودية ومصر والإمارات والبحرين في المحاولة الانقلابية ضد الشيخ حمد بن خليفة عام 1996.

وكشف تحقيق “الجزيرة” أن الاسم الرمزي العسكري للعملية الانقلابية كان “أبو علي”، وتم إعداد غرفتي عمليات لإدارة هذه العملية الانقلابية، الأولى كانت في المنامة للتنسيق والاتصال والثانية في الخُبَر السعودية لقيادة العملية.

وكشفت وثيقةٌ سريّة أن ساعة الصفر في انقلاب قطر كانت الساعة الثالثة فجر يوم 14 فبراير عام 1996.

وقال سفير أميركا الأسبق لدى قطر باتريك ثيروس، خلال التحقيق: “كانت هناك محاولات من الدول المجاورة لاستقدام مرتزقة أجانب؛ تمهيداً لدخول الأراضي القطرية والانقلاب على نظام الحكم”.

وكشفت وثيقة مسربة صادرة عن الاستخبارات السعودية – فرع الطائف حجم الدعم والتسهيلات التي قُدِّمت للعسكريين القطريين المشاركين في المحاولة الانقلابية.

كما تعهدت قوة جوية إماراتية بالسيطرة على الأجواء القطرية وإنزال الشيخ خليفة بن حمد في قاعدة عسكرية بجوار مطار الدوحة.

وقال السفير الأمريكي الأسبق باتريك ثيروس: “أفشلت محاولة انقلاب بعد أن كشفها أحد العسكريين المشاركين قبل ساعتين من ساعة الصفر لتتم بعدها عمليات اعتقال للمشاركين الذين تمكن معظمهم من الهرب واعتقل بعضهم بينهم سعوديون”.

ولفت السفير إلى غطاء الدول الجارة لقطر في دعم الانقلاب وإدخال الأسلحة.

شاهد الجزء الأول من ما خفي أعظم: