حملة كبيرة لمقاطعة MBC تعددت الأسباب والمقاطعة واحدة

الدبور – حملة كبيرة لمقاطعة مجموعة قنوات MBC واختلفت الأسباب، فهناك من يقاطعها منذ فترة لبثها مواد لا تناسب المجتمع العربي المحافظ، وانضم لهم ايضا من كان يتابعها لبثها المسلسلات التركية التي حازت على إعجاب الكثير من العرب لتفوقها على تفاهة المسلسلات العربية من حيث المحتوى والتصوير والقصة.

وكانت قنوات إم بي سي قد أعلنت رسميا إنها وقفت بث جميع المسلسلات التركية حتى التي أنتجت وتم دبلجتها وشراءها من المصدر أصلا، بقرار من بن سلمان ظنا إنه يحاصر تركيا بهذا الفعل.

بن سلمان الذي سيس كل شيئ من المسلسلات إلى حتى الحج والدين، وبعد أن إستولى على المجموعة قرر أن يعاقب تركيا وأردوغان بوقف بث المسلسلات التركية.

وتسائل صحافي فلسطيني على صفحته على الفيسبوك، وقال: لن أناقش قرار منع المسلسلات التركية ولكن إن كانت السعودية تتخذ مثل تلك القرارات من نابع الوطنية والدين أو القومية أو حتى الخلافات مع الدول التي تعتدي،فكان من الأولى إغلاق قناة MBC 2 التي تبث كل الأفلام والمسلسلات الأمريكية التي أصلا تشجع على العنف، أليست أمريكا دولة تتدخل في كل دول العالم وتدعم الإحتلال الإسرائيلي وهي من قررت نقل سفارتها إلى القدس المحتلة وأعترفت بها كعاصمة موحدة للكيان المحتل؟

ومن جهة أخرى احتفل مواطن سعودي، مع عائلته، بمناسبة مرور عشرة سنوات على مقاطعة مجموعة قنوات MBC السعودية.

وقال أبو فهد الهمزاني عبر حسابه على تويتر، إنه احتفل مع عائلته، وغرد بصورة لـ”كيكة احتفال” كُتب عليها “بمناسبة مرور 10 سنوات على مقاطعة مجموعة MBC.