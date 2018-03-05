الدبور – في السعودية الجديدة، سعودية بن سلمان وبعد إصدار قانون يسمح بإقامة الحفلات الراقصة ويمنع الرقص والتمايل والتدخين، قبضت قوات الامن على فتاة تصورت مع تامر حسني، وعند قياس درجة وقوفها بجانبها وجدت هيئة الترفيه السعودية التي حلة محل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجدت أن الفتاة هداها الله قد تمايلت بواقع درجتين إلى الشمال ولم تقف بشكل مستقيم.

هذا وجاري البحث عن المصور لتححق من تمايل الفتاة وليس المصور كما إدعت الفتاة خلال التحقيق معها، وأمر وكيل النيابة سجنها ٤ سنين على ذمة التحقيق، ما لم تكن تملك واسطة أو لها معارف في دائرة بن سلمان للترفيه.

يذكر أن هيئة الترفيه قد قررت إقامة حفل للمايل تامر حسني ضمن الضوابط الشرعية، ووضعت قوانين وشروط حتى يكون الحفل حلال، ومنها يمنع منعا باتا الرقص خلال الحفل أو التمايل.

ومنعت أيضا الهيئة الفنان تامر حسني من غناء أغنية ميلي علي ميلي لما تحتويها من كلمات تشجع صراحة على التمايل.

مصور الدبور لقط هذه الصورة الحاقدة على التمايل.

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