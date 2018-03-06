الدبور – السعودية “إنسعرت” هكذا وصفها معلق على صفحات التواصل الإجتماعي، وقال آخر ما رأي سماحة مفتي المملكة بما يجري في مدينة رسول الله؟

جاء الغضب بعد إقامة حفل عرض أزياء لأول مرة في المدينة المنورة، تخلله التمايل الذي منعه بن سلمان في حفل تامر حسني في الرياض وسمح به في مدينة رسول الله في تحدي جديد لقلب المملكة السلمانية إلى مملكة علمانية ١٠٠ ٪.

فقد عمت موجة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تداول مقاطع مصور وصر لعرض أزياء تم تنظيمه بالمدينة المنورة، وظهر به نساء متبرجات ومشاهد مخالفة لقيم وعادات المجتمع السعودي المحافظ.

وعبر وسم #عرض_أزياء_في_مدينة_الرسول الذي احتل صدارة “التريند” السعودي بتويتر خلال ساعات قليلة، عبر آلاف النشطاء عن استنكارهم ورفضهم لمثل هذا الحدث الذي لا يتناسب مطلقاً مع احترام قيمة ومكانة مدينة الرسول الكريم.

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عرض أزياء وتمايل وعري في مدينة رسول الله ﷺ !!!

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تسابق وتسارع مخيف نحو القاع !

صدّقوني لو يعلم الذي يريد إفساد المجتمع وتدنيس كل ما هو مقدّس؛ عواقب أفعاله ومآلاتها، لَما أقدم عليها. "وإن غداً لناظره قريب" !#عرض_ازياء_في_مدينة_الرسول pic.twitter.com/Yoec7OVXdJ — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) March 6, 2018