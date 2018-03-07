الدبور – الدب الداشر ابن سلمان وجد نفسه في ورطة حقيقية بعد خروج ما تحدث به للعلن، ولم يكن يقصد أن يخرج هذا الكلام ولا أن يصل إلى الإعلام خارج مصر، فظن نفسه أنه في جلسة تشاورية داخلية مع الإعلاميين المقربين من السيسي.

فقد نقلت وكالة الأنباء العالمية “رويترز” ذات التصريحات التي خرجت بالأمس على لسان بن سلمان، ونفاها الإعلام السعودي بعدما إنعجق بن سلمان ولم يعلم ما يفعل، ونسبت وكالة رويترز التصريحات لجريدة “الشروق” المصرية، وهو ما يؤكد صحة هذه التصريحات التي أدلى بها “ابن سلمان” لوفد إعلامي مصري رغم محاولة سفارة المملكة بتركيا تكذيبها لتحاشي رد الفعل التركي.

ونقلت “رويترز” عن صحيفة الشروق المصرية الأربعاء، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصف تركيا بأنها جزء من ”مثلث الشر“ إلى جانب إيران والجماعات الإسلامية المتشددة.

كما نقلت الصحيفة عنه اتهامه لتركيا بمحاولة إحياء الخلافة الإسلامية التي سقطت قبل نحو قرن من الزمان عندما انهارت الامبراطورية العثمانية.

وبحسب “رويترز” تعكس التصريحات المنسوبة للأمير محمد ارتياب السعودية الشديد في الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يتبع حزبه العدالة والتنمية الحاكم سياسات إسلامية وتحالف مع قطر في خلافها مع السعودية.

ونقلت الشروق عن الأمير محمد قوله ”مثلث الشر الراهن يتمثل في إيران وتركيا والجماعات الدينية المتشددة“.

وتحدث ولي العهد السعودي لرؤساء تحرير الصحف المصرية خلال زيارة للقاهرة في أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد العام الماضي.