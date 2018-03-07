الدبور – مذيع أو العبرية كما هو متداول بين العرب، أرادت الإنتقام من قناة التي جلطتهم بعرض وثائقي ما خفي أعظم، ففكر وتدبر ثم قرر، أن يقوم بوثائقي بمستوى ما خفي أعظم شوي صعبه.

فقرر المذيع الفذ الإستعانة بطاقم العربية كله وخرج علينا بلقاء مع يلقنه فيه ماذا يقول.

شاهد بنفسك عزيزي الدبور واحكم.. كيف مات مسموم، يرد نعم، يعني انت تقول انه لم يمت بسكتة قلبية، يرد نعم.

والمفاجأة أنه يملك الدليل على موت والده بالسم، ولكنه لن يظهر الدليل إلا بعد ما يستولي على حكم وتكون بخير وسلام وما في مشاكل.. شاهد واضحك: