الدبور – مذيع العربية أو العبرية كما هو متداول بين العرب، أرادت الإنتقام من قناة الجزيرة التي جلطتهم بعرض وثائقي ما خفي أعظم، ففكر وتدبر ثم قرر، أن يقوم بوثائقي بمستوى ما خفي أعظم شوي صعبه.

فقرر المذيع الفذ الإستعانة بطاقم العربية كله وخرج علينا بلقاء مع سلطان بن سحيم يلقنه فيه ماذا يقول.

شاهد بنفسك عزيزي الدبور واحكم.. كيف مات مسموم، يرد نعم، يعني انت تقول انه لم يمت بسكتة قلبية، يرد نعم.

والمفاجأة أنه يملك الدليل على موت والده بالسم، ولكنه لن يظهر الدليل إلا بعد ما يستولي على حكم قطر وتكون قطر بخير وسلام وما في مشاكل.. شاهد واضحك: