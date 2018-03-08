الدب الداشر يأمر بإلغاء جميع الفتاوي السابقة التي تعارض رؤيته، فتوى مسح الجوارب خليها

الدبور – الدب الداشر أمر بإلغاء جميع الفتاوي السابقة التي تتعارض مع رؤيته، ولم يكتف بن سلمان بإلغاء فتوى فتوى حسب المعطيات مثل إلغاء فتوى تحريم قيادة المرأة للسيارة وتحريم فتح سينما وإقامة حفلات، بل أصدر أمرا بإلغاء جميع الفتاوي، من غير ما توجعي راسي فتوى فتوى.

مع الإبقاء على فتاوي مثل كيفية المسح على الجوارب وهل يجوز الأخ أن يجلس مع أخته في خلوة.