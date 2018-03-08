الدب الداشر يأمر بإلغاء جميع الفتاوي السابقة التي تعارض رؤيته، فتوى مسح الجوارب خليها

الدبور – الدب الداشر أمر بإلغاء جميع الفتاوي السابقة التي تتعارض مع رؤيته، ولم يكتف بن سلمان بإلغاء فتوى فتوى حسب المعطيات مثل إلغاء فتوى تحريم قيادة المرأة للسيارة وتحريم فتح سينما وإقامة حفلات، بل أصدر أمرا بإلغاء جميع الفتاوي، من غير ما توجعي راسي فتوى فتوى.
مع الإبقاء على فتاوي مثل كيفية المسح على الجوارب وهل يجوز الأخ أن يجلس مع أخته في خلوة.
فقد طالب مجلس الشورى السعودي، بالأغلبية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بمراجعة فتاويها الموجودة على الموقع الرسمي والتي تتعارض مع توجه المملكة في عهد “ابن سلمان”.
ووفقا لما نقلته صحيفة “الرياض” السعودية، فإن المجلس طالب بناءً على توصيات لجنته القضائية، بأرشفة الفتاوى الاجتهادية “التي بنيت على عرف تغيّر أو مصلحة زالت”.
وما زال الموقع الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، يتضمن فتاوى، تتناقض مع تغيرات شهدتها المملكة مؤخرا.
وباتت السعودية مؤخرا على بعد خطوات من افتتاح دور للسينما، بعد قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في ديسمبر/كانون الأول الماضي بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة.
إلا أن موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ما زال يتضمن فتوى تحرم على المسلمين بناء دور السينما وإدارة أعمالها.
وناشد “الشورى”، دار الإفتاء بالاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم، لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها، وتطوير الموقع علميًا وتقنيًا.
كما دعا المجلس، دار الإفتاء بالتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثاً أو تحويراً.
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