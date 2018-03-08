السيسي ينقذ ابن سلمان، وكله بحسابه والحسابة بتحسب

الدبور – السيسي ينقذ ابن سلمان، تصريحات دبلوماسية عن تدخل الرئيس السيسي لإنقاذ الدب الداشر من مستنقع اليمن، وطبعا كله بحسابه، والحسابة بتحسب، مع ان السيسي يقبض الثمن مقدما، ولكن هذه الخدمة لم يقبض ثمنها بعد ويتوقع أن يقبضها بعد عودة ابن سلمان من رحلته الخارجية، والله الدبور لا يعلم حتى الآن كيف تشجع وخرج خارج المملكة.

فقد كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن خطة قدمها السيسي الى الدب الداشر للخروج من مستنقع اليمن، التصور الذي لاقى تجاوبا من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و “يتضمّن اعترافاً بنفوذ الحوثيين بعدد من المناطق، واعتماد نظام قائم على المشاركة معهم”، لافتةً إلى أنّ “هذا التصوّر جاء بعد عقْد الجانب المصري، عبر جهاز الاستخبارات العامة، لقاءات عدة مع قيادات حوثية زارت القاهرة بشكل غير معلن”.

وأوضحت المصادر أن هذا التصوّر “حظي بموافقة حوثية مبدئية، إذ أكّد ممثلوهم خلال اللقاءات التي عُقدت في القاهرة، استعدادهم للتعاطي معه بشكل إيجابي وجاد، حال أعلنت السعودية موقفاً واضحاً منه”، مشيرةً إلى أنه طُرح على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال زيارته الأخيرة إلى القاهرة، التي استغرقت 3 أيام قبل توجهه إلى بريطانيا.