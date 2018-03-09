الدبور – فلسطيني وبكل برود طعن أخته الحامل وتركها تنزف وهو مستمتع بموتها ببطء. وهو فلسطيني لاجئ المفروض إنه هرب من الظلم ليمارس الظلم في بلاد الغربة على أخته وبالإتفاق مع زوجها السوري.

وقد أظهر مقطع فيديو، لاجئاً بعد لحظات من قيامه بطعن شقيقته الحامل في شهرها الثالث، في قضية “شرف”، وقد وثّق جريمته، وظهر وهو يقوم بتدخين سيجارته وهو يشاهدها تموت.

وأوضحت صحيفة “يبلد” الألمانية، أن الجاني يدعى “عبد الرحمن”، فلسطيني الجنسية، وأن شقيقته متزوجة من شخص سوري، وتم إنقاذ الفتاة بعد أن أرسل شخص يدعى جمال بلاغًا للشرطة.

وأظهر مقطع الفيديو، شقيق الفتاة وهو يهدّد شخصًا يدعى “جمال” الذي يعتقد أنه عشيق شقيقته، كما ظهر صوت زوجها وهو يشتمه، وتم تصوير الفيديو وإرساله إلى “جمال” عبر “الواتس أب”، وتهديده بأنه الشخص التالي في عملية الانتقام.