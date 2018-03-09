الدبور – في الأردن تم قتل إمرأة بطريقة بشعه من قبل إخوانها، والسبب إنها كانت تتجاذب أطراف الحديث مش كل الحديث مع جيرانها. وتلبس ملابس ضيقة، فتم طعنها وقتلها.

وقد وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، تهمة القتل العمد بالاشتراك لأربعة أشقاء قاموا بقتل شقيقتهم الأرملة بطعنات متلاحقة قاتلة بسبب ارتدائها للملابس الضيقة ومجاذبتها الحديث مع الجيران.

وبحسب موقع “رؤيا” الإخباري الأردني، فقد وقعت جريمة القتل في شباط الماضي بمخيم عزمي المفتي في إربد حيث جرى نقل المغدورة البالغة 42 عاما إلى المستشفى لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة في اليوم التالي.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن المغدورة هي أم لـ 7 أطفال وتسكن بالقرب من منازل أشقائها لوالدها إلا أن تصرفات المغدورة لم تكن تروق لهم لكونها تتجاذب أطراف الحديث مع الجيران إضافة إلى ارتدائها للملابس الضيقة.