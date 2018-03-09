الدبور – ملك مملكة البحرين العظمى، و في وصلة نفاق جديدة تؤكد اللقب المتداول له بـ” ملك مملكة الريتويت” لترديده دوما وإشادته بكل ما يصدر عن السعودية، تحول حمد بن عيسى آل خليفة هذه المرة لمصر، مؤكدا أنه لو كان لديه صوت انتخابي لأعطاه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي وصلة غزل برئيس النظام المصري متناسيا ما تعيشه مصر من فقر وانحدار على كافة المستويات، قال “آل خليفة”،إنه “لا يوجد أفضل من النظام الحالي، في مصر في ظل حكم السيسي في أمان واستقرار، والإنجازات مشهود لها”!.

وأضاف خلال حوار أجرته معه صحيفة “الأهرام” المصرية،: “لقد حضرت وشاهدت على أرض الواقع هذه الإنجازات في افتتاح قناة السويس الجديدة، التي تمثل أهمية قصوى في نهضة الاقتصاد المصري، بجانب مئات المشاريع القومية الكبيرة”، متعمدا الإشارة إلى أن دخل قناة السويس لم يزد عما كانت تحققه سابقا قبل تدشين التفريعة الجديدة، وكذلك ما وصل له سعر العملة المصرية من مقابل الدولار الأمريكي الذي تضاعف أكثر من ثلاثة مرات.

واعتبر “آل خليفة” أن تكاتف العرب والالتفاف حول مصر ودعمها للمساهمة بانفراج الأزمة في المنطقة أمر ضروري، خاصة وسط الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها منذ سنوات.

كما أكد على استعداده للمشاركة في الاستثمارات والمشروعات الكبرى التي من شأنها تحقيق التنمية في سيناء، قائلا إن استقرار وتطهير هذه المنطقة أمان للجميع.