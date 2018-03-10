الدبور – تخفيضات هائلة تشهدها مصر هذا الموسم على غشاء البكارة، ويا ليت تغيير غشاء البكارة بسهولة إيجاد الطعام والمسكن في مصر.

وكأن الشعب لا ينقصه هالأيام إلا غشاء بكارة جديد، ليعيد شرفه الذي سرق منه. ولا يشغل بال المصريين إلا هل الغشاء الصيني حلال أم حرام وما هي الخالات التي يسمح فيها الإسلام بتغغير غشاء البكارة للفتاة.

وقد تسبب الحديث عبر برنامج حواري مصري عن “غشاء البكارة” وجواز عمليات ترقيعه من عدمه، في مشادة كلامية حادة بين الضيوف على الهواء.

وبدأ الجدال في برنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، بين الدكتور عمرو خضير، استشاري أمراض النساء والتوليد، والمحامية شيرين يوسف، حول هل يمكن قبول الزوج بفتاة أجرت عملية ترقيع غشاء البكارة.

وقالت شيرين يوسف إنه يجب ستر الفتيات طالما أعلنت توبتها، فقاطعها “خضير”: “ترضي ابنك يتجوز واحدة أجرت تلك العملية”.

ومن جهتها ردت “يوسف”: “لو ابني غلط هوافق”، فقاطعها “خضير”: “لو مغلطش معاها قبل الجواز ترضي يتزوج بفتاة أجرت تلك العملية”.

لترد “يوسف” مجددا: “لا مش هوافق الطيبون للطيبات”، فعقب “خضير” مندهشا: “للناس آه، ولابنك لأ”.

كما ذكر مقدم البرنامج الإعلامي محمد موسى، أنه انتشرت في الاَونة الأخيرة بشكل مبالغ فيه عدد من “الجروبات” على “السوشيال ميديا” لبيع غشاء البكارة للفتيات، لافتًا إلى أن هناك أطباء وعيادات مشهورة تقوم ببيعه على الإنترنت، على الرغم رفض نقابة الأطباء وحظر بيعه في الصيدليات.