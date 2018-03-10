الدبور – وشهد شاهد من أهل السعودية نفسها، لكل من يتهم الدبور أنه حاقد، مع إنه في ترويسته وشعاره يقول إنه حاقد، ولكنه ليس بحاقد بل لاسع حاقد.

هذه شهادة من مجلس الشورى السعودي، وليس مجلس الدبابير الموقر.

فقد شهدت مواقع التواصل في المملكة ضجة كبيرة وقامت المملكة ولم تقعد حتى هذه اللسعة الدبورية، بعد تصريحات للطيفة الشعلان عضوة مجلس الشورى السعودي وصفت فيه بعض الشباب الذين يطالبون الجكومة بتوفير فرص عمل لهم بأنهم (شرذمة تنبح كالدواعش)، ما اعتبره الكثيرون تطاول غير مقبول وطالبوا بإقالتها.

وكانت “الشعلان” قد قالت رداً على غضب مغرّدين من مقطع فيديو نُشر لها وهي تعبّر عن استيائها من كثرة الشكاوى المقدمة لها عن البطالة: “كل يوم هاشتاق جديد، نعم كرم الله المجتمع السعودي ألف مرة عن أخلاق هذه الشرذمة، التي وصفتها المغرّدة بنباح الدواعش وأجبتها بأحسنت”.

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كل يوم هاشتاق جديد 😁

نعم كرم الله المجتمع السعودي ألف مرة عن اخلاق هذه الشرذمة التي وصفتها المغردة بنباح الدواعش وأجبتها ب أحسنت ! pic.twitter.com/gclcprSLqk — لطيفة عثمان الشعلان (@LatifahAshaalan) March 9, 2018

التغريدة التي فتحت النار على “الشعلان”، وتسببت في هجوم حاد وعنيف عليها عبر وسم #عضوه_شوري_تعتبر_الشعب_دواعش من قبل المغردين الذين طالبوا المسؤولين بإجبارها على تقديم اعتذار رسمي داخل المجلس عن هذه التصريحات المسيئة للشعب السعودي، وأيضا إقالتها من منصبها.