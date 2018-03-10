الدبور – وشهد شاهد من أهل السعودية نفسها، لكل من يتهم الدبور أنه حاقد، مع إنه في ترويسته وشعاره يقول إنه حاقد، ولكنه ليس بحاقد بل لاسع حاقد.
هذه شهادة من مجلس الشورى السعودي، وليس مجلس الدبابير الموقر.
فقد شهدت مواقع التواصل في المملكة ضجة كبيرة وقامت المملكة ولم تقعد حتى هذه اللسعة الدبورية، بعد تصريحات للطيفة الشعلان عضوة مجلس الشورى السعودي وصفت فيه بعض الشباب الذين يطالبون الجكومة بتوفير فرص عمل لهم بأنهم (شرذمة تنبح كالدواعش)، ما اعتبره الكثيرون تطاول غير مقبول وطالبوا بإقالتها.
وكانت “الشعلان” قد قالت رداً على غضب مغرّدين من مقطع فيديو نُشر لها وهي تعبّر عن استيائها من كثرة الشكاوى المقدمة لها عن البطالة: “كل يوم هاشتاق جديد، نعم كرم الله المجتمع السعودي ألف مرة عن أخلاق هذه الشرذمة، التي وصفتها المغرّدة بنباح الدواعش وأجبتها بأحسنت”.
إقرأ أيضا: شيخ سعودي: سباق النساء في السعودية واجب لانه يحسن جسم النساء ويمنع الخيانة
كل يوم هاشتاق جديد 😁
نعم كرم الله المجتمع السعودي ألف مرة عن اخلاق هذه الشرذمة التي وصفتها المغردة بنباح الدواعش وأجبتها ب أحسنت ! pic.twitter.com/gclcprSLqk
— لطيفة عثمان الشعلان (@LatifahAshaalan) March 9, 2018
التغريدة التي فتحت النار على “الشعلان”، وتسببت في هجوم حاد وعنيف عليها عبر وسم #عضوه_شوري_تعتبر_الشعب_دواعش من قبل المغردين الذين طالبوا المسؤولين بإجبارها على تقديم اعتذار رسمي داخل المجلس عن هذه التصريحات المسيئة للشعب السعودي، وأيضا إقالتها من منصبها.
يُشار إلى أن لطيفة الشعلان تقود حالياً جهوداً داخل مجلس الشورى لإسقاط ولاية الرجل على المرأة، أي حصولها على حقوقها الأساسية بصفتها مواطنة كاملة الأهلية؛ مثل استخراج الجواز أو السفر إلى الخارج والعمل والدراسة دون موافقة ولي أمرها.
وكانت بيانات رسمية أظهرت، في يناير الماضي، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017 إلى 12.8%.
الي ما يحترم الشعب ما يمثلنا
انا من عائله الشعلان ما نتشرف فيها
لأننا احنا مِن الشعب الاساءه لكم كأنها لنا
وعلى حسب ماشفت كلام البعض انها متزوجه اجنبي فأكيد انها تنقل الكلام الي يقول عنه
— بنت الشعلان (@m_45r) March 10, 2018
تعليقات الموقع :