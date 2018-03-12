الدبور – الطالب في أمريكا أصبح يذهب إلى مدرسته وكأنه ذاهب إلى ساحات القتال بعد تكرار عملية القتل العشوائي الإرهابية في مختلف المناطق في أمريكا، ولم تقصتر الحوادث على المناطق الفقيرة أو التي بها نسبة جرائم كبيرة، بل حتى في أرقى الأحياء وأكثرها ثراء.

فقد فُجِعَت والدة طالبٍ في الصف السادس بعد أن اكتشفت أنَّ ابنها كتب “أمنيته الأخيرة ووصيته”، بعدما تلقَّت مَدرسته الإعدادية تهديداً بوقوع عنفٍ مماثل.

وكانت حادثة إطلاق النار التي وقعت بولاية فلوريدا الأميركية، قد أودت بحياة 17 طالباً ومُدرِّساً الشهر الماضي (فبراير/شباط 2018).

وكتب جافون ديفيز، وهو طالبٌ في الصف السادس، مع صديقه، وصيتين منفصلتين في أوراق مُفردة (سائبة)، وكشفا عمَّن يرغبان في أن يرث معظم ممتلكاتهما الثمينة إذا ما قُتِلوا في إطلاق نار، حسبما جاء في تقرير لمجلة “نيوزويك” الأميركية.