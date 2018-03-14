الدبور – من الذي أضحك غادة عويس الإعلامية المعروفة في قناة الجزيرة لهذه الدرجة؟

إنه مستشار شيطان العرب، ومن غيره. وكعادتها في قصف جبهات الشياطين حول العالم، وجهت الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس صفعة قوية على وجه مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله بعد زعمه بأن بلاده الإمارات كان لها دور كبير في إقالة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لوزير خارجيته ريكس تيلرسون.

وعلق “عبد الخالق” على إقالة “تيلرسون” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور قائلا: ” التاريخ سيذكر ان دولة خليجية كان لها دور ما في طرد وزير خارجية دولة عظمى وهذا قليل من كثير”.

من جانبها، ردت “عويس” في تدوينة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ساخرة وضاحكة جدا ولاول مره تضحك بهذه القوة على سخافة صدرت من الشياطين أو الذباب، بالقول:” هههههههه نعم تماما مثلما سيذكر التاريخ ان كيم كارداشيان كاتبة وأديبة ورائدة في الشعر والأدب والفلسفة وهذا قليل من كثير”.