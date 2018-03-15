الدبور – إستطاع مراسل الدبور الشقي للشؤون النووية وقيادة المرأة للسيارة، أن يحصل على صورة مسربة من داخل معسكرات الجيش السعودية وبحضور ولي العهد الملك بن سلمان، إستعدادا لإطلاق أول محلية الصنع.

فقد كشف ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي محمد بن سلمان، أن المملكة ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على نفس الخطوة.

وخلال حديث ابن سلمان مع تلفزيون “سي بي أس” الأمريكي، وصف المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بـ”هتلر”، مشيراً أن العالم لم يدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث.

وردا على سؤال عن سبب المنافسة بين والسعودية في المنطقة، قال إن “ ليست منافسا للسعودية. جيشها ليس ضمن أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي. الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني. بعيدة جدا عن أن تكون مساوية للسعودية”.

ومن المقرر أن يُذاع حديث ولي العهد السعودي “كاملاً” يوم 18 مارس، قبل يومين من لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن.

ويُعد هذا الحوار الأول الذي يُجريه مسؤول سعودي، من أفراد العائلة المالكة، مع شبكة تليفزيونية أمريكية منذ عام 2005، حسب تقارير إعلامية.

إليكم الصورة المسربة:

 