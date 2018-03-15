الدبور – إستطاع مراسل الدبور الشقي للشؤون النووية وقيادة المرأة للسيارة، أن يحصل على صورة مسربة من داخل معسكرات الجيش السعودية وبحضور ولي العهد الملك بن سلمان، إستعدادا لإطلاق أول قنبلة نووية سعودية محلية الصنع.

فقد كشف ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي محمد بن سلمان، أن المملكة ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران على نفس الخطوة.

وخلال حديث ابن سلمان مع تلفزيون “سي بي أس” الأمريكي، وصف المرشد الأعلى الإيراني خامنئي بـ”هتلر”، مشيراً أن العالم لم يدرك مدى خطورة هتلر حتى حدث ما حدث.

وردا على سؤال عن سبب المنافسة بين إيران والسعودية في المنطقة، قال إن “إيران ليست منافسا للسعودية. جيشها ليس ضمن أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي. الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني. إيران بعيدة جدا عن أن تكون مساوية للسعودية”.