الدبور – ابن سلمان يعيش بخوف وهلع كل ساعة وكل دقيقة من إنقلاب جديد على إنقلابه على عائلته، وهذا أمر طبيعي لكل من يصل إلى عرش الحكم عبر إنقلاب وفساد مالي.

هذا ما كشف عنه الشهير مجتهد من داخل أروقة العائلة الحاكمة، وسيخرج للعلن في الأيام القادمة الكثير من الفضائح من وسط قصر الحكم نفسه، الدب الداشر صنع أعداء له من داخل عائلته والمقربين منه، بينما كانت تعرف السعودية بمملكة الصمت، باتت تعرف بمملكة الفضائح.

ونقلت تقارير أمريكية من مصادرها أن ولي العهد يعاني من خوف وإضطراب شديدين ويرافقه طبيب نفسي متخصص يدربه على الخرزج دوما بشكل قوي، ولكنه لم ينجح فيما يبدو حيث ظهر ابن سلمان كالأبله أمام الرئيس ترامب.

و كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن السبب الرئيسي لبقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمدة أسبوعين خارج البلاد، مشيرا إلى ان الهدف هو محاولة إقناع المؤسسات الأمريكية به، مع قناعته بأن عجز الامراء وعلى رأسهم احمد بن عبد العزيز من القيام بأي شيء في ظل غيابه رغم رغبتهم في الانتقام منه.

وقال “مجتهد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بقاء ابن سلمان خارج البلد اسبوعين كاملين ليس انطلاقا من ثقته بنفسه بل قناعة منه بعجز بقية آل سعود وفي مقدمتهم أحمد بن عبدالعزيز عن عمل شيء رغم الغضب والرغبة العارمة بالانتقام. المقربون منهم يتحدثون عن ذل ورعب وخوف وهلع يبلغ أضعاف ما يشعر به المواطن العادي”.

بقاء ابن سلمان خارج البلد اسبوعين كاملين ليس انطلاقا من ثقته بنفسه بل قناعة منه بعجز بقية آل سعود وفي مقدمتهم أحمد بن عبدالعزيز عن عمل شيء رغم الغضب والرغبة العارمة بالانتقام.

المقربون منهم يتحدثون عن ذل ورعب وخوف وهلع يبلغ أضعاف ما يشعر به المواطن العادي — مجتهد (@mujtahidd) March 20, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: ” الإعلان عن بقاء ابن سلمان أسبوعين في أمريكا للترويج لنفسه يؤكد ما سبق أن ذكره مجتهد في سلسلة تغريدات عما ينوي عمله في أمريكا لإقناع المؤسسات الأمريكية والكونجرس بدعمه من خلال التأثير على الشركات والمؤسسات التي لها دور في الكونجرس”.

وفي سياق آخر، أكد “مجتهد” ان “ابن سلمان” لا يزال مصرا على اتهامه لولي العهد السابق المقال محمد بن نايف بالخيانة الامر الذي سبب للأخير انزعاجا مما دفعه لإعادة التأكيد على الولاء والطاعة واتهام المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ بتحوير كلام منسوب إليه.