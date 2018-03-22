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كيف هرَب شيطان العرب مستشاره الشاذ جنسيا من أمريكا إلى دبي

الكاتب : وطن الدبور 22 مارس، 2018 لا يوجد تعليقات

الدبور – شيطان العرب إستطاع تهريب مستشاره الشاذ جنسيا والمتهم بقضايا تحرش بأطفال والذي يخضع للتحقيق في قضايا متعددة في أمريكا إلى دبي.

حيث كشفت “ديلي ميل” البريطانية أن رجل الأعمال  الأمريكي اللبناني الأصل ومستشار ولي عهد تمكن من الهرب من الولايات المتحدة إلى .

وقالت الصحيفة في تقرير لها سرقه الدبور ، أن “نادر” التقى جاريد وستيف بانون في برج “ترامب” قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في اجتماع حضره الحاكم الفعلي لدولة العربية المتحدة .

وأوضحت ان “نادر” دخل نادر إلى دائرة الضوء بعد أن قام المحقق الخاص روبرت مولر باستجوابه مرتين كجزء من تحقيقه في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية والتواطؤ مع فريق حملة ترامب.

واكدت “ديلي ميل” نقلا عن مصدرين قريبين العائلة الحاكمة في الإمارات بأن “نادر” تمكن من العودة للإمارات.

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وأوضحت المصادر بأن “نادر” تمكن من الهرب إلى الإمارات بعد ” أن بعد تدخل محمد بن زايد لدى المسؤولين الأمريكيين لضمان حريته في التحرك.

وعلق أحد المصادر على الامر قائلا: “يمكنه الركض لكنه لا يستطيع الاختباء. هناك أمر استدعاء ملفه كله في أيدي مولر الآن”.

وقال المصدر الآخر القريب من العائلة الحاكمة الإماراتية إن “ابن زايد” حريص على معرفة ما الذي طلبه مولر من كبير مستشاريه. وقالت الصحيفة أن هذا الإعلان جاء بعد أيام قليلة من الكشف بأن “نادر” محكوم عليه في قضايا استغلال جنسي للأطفال.

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