الدبور – الدب الداشر لا حل وسط عنده، فهو ينفذ ما يطلبه منه سيد البيت الأبيض وتتغير الفتاوي حسب تغير السيد وسياساته، وحسب تغير الوضع في المنطقة.

فكما قال ابن سلمان من واشنطن لقد نشرنا الوهابية والإرهاب بناء على طلب أمريكا أيام الحرب الباردة لتشجيع الشباب الذهاب للقتال في أفغانستان لتدمير الإتحاد السوفيتي، والآن سيد البيت الأبيض يريد نشر الفجور فما نحن إلا عبيد.

والسعودية لا تعلم إلا التطرف في كل شيء، فكما تطرفت في الدين وحرمت الشعب من أبسط الحقوق من خلال فتاوي شيوخ السلطان، كقيادة المرأة للسيارة وغيرها، هاي هي تتطرف بالصياعة والفجور أيضا.

في تطور جديد نحو الدولة العلمانية التي يريدها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ويطمح لتثبيت أركانها في ظل تعهده باجتثاث الإسلاميين تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لحفل مختلط بين الرجال والنساء بالسعودية.