الدبور – عائض القرني إشترى راحة باله وبصم بالعشرة للملك الجديد ابن سلمان، وقال له كل أوامرك على راسي، وأعلن إنه طلق السياسة كلها، وبذلك حمى نفسه من الدب الداشر وجنونه.

واتجه الشيخ عائض القرني إلى فتاوي وأمور معينة وركز عليها في حين أخوة لهم يعانون في سجون الظلام والقهر بدون سبب، حيث أصدر فتاوي مسح الجوارب، ووضع إعلانات عقارية وغيره على صفحته على تويتر.

الشيخ خرج علينا بفتوى جديدة وهي للنساء ، وقال “القرني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور :”الرجل يُحب المديح، ويسكر بخمر الثناء فتعاهدي زوجك بالكلمات الطيبة المُشجعة، ويجوز لكِ أن تُثني عليه بما ليس فيه ولو كان أبخل أهل زمانه أن تقولي: يا حاتم عصره ويا فريد دهره”.

من جانبهن، استنكرت هذه الفتوى للنفاق، حيث أكدن بأن هذا النوع من الثناء كذب لا يقبلن ممارسته، حيث اعتبرنه نوعا من الهياط، حيث استكرت بعضهن عدم دعوته الزوج لمدح زوجته حيث قمن بتذكيره بقول الله تعالى “ولهن مثل الذي عليهن”.

وفتح بذلك الشيخ النار على نفسه وورطه الدب الداشر مع النساء، ولكنه يبقى أفضل حالا من السجن.

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كذلك المرأة تحب المديح والثناء ويصعد بها إلى السماء !!

لماذا ياشيخ لم تحث أيضاً على مدح الرجل لزوجته ، وأنه أيضاً يجوز له أن يمدحها بما ليس فيها واكتفيت ب الرجل !!

أليس الله تعالى ذكر في كتابه " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف " .. — العنود💖 (@EqjIxa) March 29, 2018

لنا اكثر من عشر سنوات وحنا نمدح حتى الهديه ماشفنها😏👊🏻🤦🏻‍♀️ — الورده البيضاء (@xboura59x) March 28, 2018