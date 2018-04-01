الدبور – الغزاوي أبو بصلة الذي إنتشرت صورته عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حتى وصلت أيضا إلى كبرى وسائل الإعلام في العالم كله، وصلت سمعته أيضا إلى رئيس حركة حماس إبراهيم هنية.

الدبور علق على صورة أبو بصلة، كيف لو رأيتم بقية إختراعات أهل غزة، ما أنتم فاعلون، فهو شعب الإعجاز والإختراعات.

و قد كرم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، طفل فلسطيني ابتكر “اختراع” بدائي للتغلب على أثر قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال على متظاهري مسيرة العودة الكبرى.

وتداول ناشطون صورة أحدثت جدلًا للطفل الفلسطيني محمد عياش وهو يلبس كمامة ويضع فيها رأسًا من “البصل” الأخضر، بهدف عدم استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي تستخدمه القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المتظاهرين على حدود قطاع غزة.

ويظهر “عياش” وهو يجلس بالقرب من السياج الأمني مرتديًا الكمامة على وجهه ويضع “البصل” داخلها، بهدف إبداء التحدي للاحتلال الإسرائيلي وإظهار القدرة على إيجاد البدائل.

وكرمت شخصيات فلسطينية الطفل عياش، وفي مقدمتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حيث استقبله برفقة والديه في مكتبه بمدينة غزة، وأبدى إعجابه بفكرته الطفولية المؤثرة.

وعلى الرغم من كثافة النيران التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي ضد مسيرات العودة التي تتواصل على طول حدود قطاع غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد نحو 18 فلسطينياَ وجرح المئات، إلا أن تلك المسيرات لازالت متواصلة، وكأن عهدا جديدا من المقاومة الفلسطينية السلمية قد بدأ.