الدبور – سلسلة فضائح ابن سلمان يبدو إنها ستستمر حتى خروجه من الساحة السياسية وربما الى ما بعد وفاته، ففي فضيحة جديدة كشفت عنها مجلة أمريكية أن “ابن سلمان” متعطش للسلطة والمال منذ صغره وسردت تفاصيل قصة غريبة تخصه بفترة المراهقة.

حيث كشفت مجلة “نيويوركر” الأمريكية أن “ابن سلمان” هدد أحد المسؤولين السعوديين بعد رفضه الاستجابة لطلبه، عندما كان في سن المراهقة، بوضع بعض الممتلكات في صندوق خاص به، ما دفعه لتهديده وإرسال ظرفا بداخله “رصاصة” واحدة إلى هذا المسؤول”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ ذلك الحين لقب السعوديون “ابن سلمان” بـ”أبو رصاصة”.

وأشارت أن أحد أصدقاء ولي العهد السعودي أخبرها أن “تلك القصة صحيحة”، مضيفا: “لكن ابن سلمان أدرك أنه ربما تمادى في تعامله مع هؤلاء الناس، وحاول العدول عن ذلك”.