الدبور – نتنياهو لم يجد أفضل من ابن سلمان المتعطش لإقامة علاقات مع الكيان المحتل، والرئيس المصري السيسي المتعطش للرز السعودي، لإنهاء فعاليات مسيرة العودة الكبرى التي أحرجته أمام العالم، ولم تنفع القوة المفرطة في التعامل معها من توقفها.

وكان الدبور قد كشف عن تنسيقات ولقاءات لا تنقطع بين أجهزة مخابرات بن سلمان والموساد للتوصل الى حل في كيفية الضغط على عباس لإنهاء الفعاليات ومطالبته للتنديد بها ووضع المزيد من الضغط على حركة حماس للتدخل بمنع وصول الشباب الى منطقة السياج الفاصل.

وقد كشف المغرد الشهير “بوغانم” أن مدينة شرم الشيخ المصرية ستشهد يوم الجمعة القادم اجتماعا ثنائيا لجهازي مخابرات السعودية ومصر، بهدف إفشال مسيرة العودة في قطاع غزة والتي ستشهد هبتها الثانية يوم الجمعة المقبل.

وقال المغرد “بوغانم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” لسعها الدبور :” معلومة مؤكده 1000% وفد استخباراتي سعودي سيجتمع يوم الجمعة في شرم الشيخ لمناقشة تداعيات احداث غزه الأخيرة وكيفية الالتفاف على المظاهرات وسيكون لقاء الوفد السعودي مع المخابرات المصرية..!!”.

ويأتي هذا التحرك متزامنا مع نقل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس مصطفى كامل الثلاثاء، رسالة مهمة من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وكانت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية واسعة الانتشار، قد أكدت في تقرير لها قبل أيام أن المخابرات المصرية تجري اتصالات في الكواليس، مع كل من تل أبيب وحركة “حماس”، بغية منع حدوث تصعيد جديد في قطاع غزة، بعد الأحداث التي شهدها يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 16 فلسطينيًا وإصابة المئات.

وبدأت القاهرة العمل على الساحتين الإقليمية والدولية بهدف تهدئة الأوضاع، وقامت في هذا الإطار بإجراء محادثات مع أمريكا والسلطة الفلسطينية وحركة “الجهاد الإسلامي”.. بحسب التقرير المنشور بالصحيفة.