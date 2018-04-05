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فتاة شبه عارية في شوارع البحرين، ومغرد يعلق هي في البحرين يعني توزع منشورات دينية؟

الكاتب : وطن الدبور 5 أبريل، 2018 لا يوجد تعليقات

الدبور- فتاة شبه عارية ترقص من فتحة سيارة بملابس فاضحة وبحالة سكر في شوارع ، هذا ما نشرته أحدى الصفحات على تويتر مرفق بفيديو للواقعة التي أثارت إستياء رواد مواقع التواصل الإجتماعي..

ووفقا للفيديو المتداول الذي لسعه الدبور، فقد ظهرت الشابة وهي تظهر نصف جسدها العلوي من سقف إحدى السيارت الحاملة للوحات سعودية على جسر “سترة” بالبحرين، مرتدية لباساً فاضحاً عاري الصدر وتتمايل وترقص على أنغام الموسيقى بلا خوف من رقيب أو حسيب.

وعبر كثير من المتابعين عن استنكارهم لمثل هذا التصرف، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرف طبيعي في البحرين التي احتلت المرتبة الثامنة من أكثر الدول ممارسة للدعارة.

و أفضل تعليق جاء من مغرد قائلا: هي في البحرين ماذا تتوقع توزع منشورات دينية، في إشارة لإنتشار مثل تلك الأفعال والدعارة في مملكة الريتويت كما يطلقون عليها.

وقد إعتاد بعض السعوديين قضاء عطلهم في البحرين لما تتمتع به من حرية ودعارة لا يجدوها في بلدهم، ولكن بفضل ، فلا داعي بعد الآن من مغادرتهم أراضي السعودية، فقد أحضر لهم كل ما يتمنوه من حرية، حتى لا يخرج الريال السعودي خارج حدود المملكة ويصب في النهاية في جيبه.

ومن المعروف أن جميع مشاريع ما يسمى الترفيه يعود إلى جيب بن سلمان فهو شريك في كل مشاريع الترفيه.

يشار إلى أن موقع askmen.com, كان قد وضع المنامة على قائمة “مدن الخطايا” حيث احتلت المركز الثامن عالميا في المدن المنشرة فيها ممارسة للدعارة.

وضمت القائمة التي نشرها الموقع ، والذي حظرت وزارة الإعلام الوصول إليه لاحقًا، مدنًا سياحية معروفة مثل العاصمة الروسية ، والعاصمة الهولندية أمستردام، ولاس فيغاس الأمريكية، وجزيرة بتايا التايلاندية التي جاءت على رأس القائمة.

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فتاة شبه عارية في شوارع البحرين، ومغرد يعلق هي في البحرين يعني توزع منشورات دينية؟

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