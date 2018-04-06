الدبور – الدب الداشر وحتى لا يجف حليبه ويغضب عليه الرئيس الأمريكي وليستمر الحلب، يبدو إنه أيضا شفط أموال جنوده الذين يقاتلون من أجل أطماعه في اليمن، فكثير منهم يشكو الجوع من وسط المعارك والرصاص الذي ينزل عليهم مثل المطر.

فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعسكري سعودي من حرس الحدود وهو يشكو حاله للملك سلمان وولي عهده، وناشدهما صرف مستحقاته، التي قال إنه لم يتحصل عليها هو زملائه منذ 5 أشهر، وقضاء دينهم مع كثرة المستحقات عليهم.

وكان لافتا أن العسكري كان يتحدث وسط لعلعة الرصاص المسموع بشكل واضح على الحد الجنوبي بين السعودية واليمن.

وسرد العسكري، الذي أعطى اسمه وقدم نفسه كعريف في حرس الحدود، المصاعب، التي يعانيها هو ومن معه وعائلاتهم، وقال إنهم يعانون “الخوف والجوع حيث هم يرابطون على الحد الجنوبي”.

يعني أرسلهم ولم يدفع حتى رواتبه ولا أرسل لهم الطعام..