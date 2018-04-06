الدبور – الشيخ صالح كامل تعرض للبهدلة والإهانة فقط لأنه إقترب من المطار إثناء تجوله في مركبته في السعودية، وبناء على تعليمات ابن سلمان ممنوع على أي من الامراء المفرج عنهم الإقتراب من المطار أو حتى التفكير بالسفر خارج مناطقهم بدون إذن من ابن سلمان نفسه.

و كشف حساب “العهد الجديد” على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن تعرض الشيخ صالح للإهانة حيث قال عبر تغريده له لسعها الدبور الحاقد: ” خرج صالح كامل (معتقل الريتز المفرج عنه) قبل أيام لعمل جولة في سيارته، اثناءها، اقترب من المطار من غير قصد (ولم يكن يخطط لهروب أو غيره)، فأتته مكالمة على الفور تقول له وبلغة خشنة: إياك أن تقترب من المطار أو حتى تنظر إليه، ولا تنسى أن الأسوارة في قدمك ونعلم جميع خطواتك وتحركاتك”.

يشار إلى أن هذه المعلومة تأتي تأكيدا لما سبق وكشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في أوائل آذار/مارس الماضي، بن السلطات السعودية استخدمت ما وصفته بالقهر والإهانات للاستيلاء على مليارات الدولارات من رجال الأعمال الذين اعتقلوا في فندق الريتز كارلتون قبل عدة أشهر.

وأضافت الصحيفة أن كبار رجال الاقتصاد السعودي يلبسون الآن قيودا في كواحلهم لتعقُّب تحركاتهم، رغم تنازلهم عن مبالغ مالية ضخمة وعقارات وشركات.

وأشارت إلى أن التضييق شمل تقييد الوصول إلى حساباتهم المصرفية، ومنع الزوجات والأطفال من السفر، فضلا عن غموض الوضع المالي لحساباتهم.

ونقلت نيويورك تايمز عن شهود من ضمن المعتقلين، تعرض كثير منهم للإكراه والإيذاء الجسدي في الأيام الأولى من حملة القمع، وإدخال 17 منهم إلى المستشفى.

وقال قريب أحد الذين لبسوا أجهزة المراقبة، إن رجل الأعمال دخل في مرحلة من الكآبة بعد انهيار أعماله، ونقل عنه “لقد وقعنا للتخلي عن كل شيء، حتى البيت الذي أقيم فيه الآن لا أدري إن كان لا يزال ملكا لي أم لا”.