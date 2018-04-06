واعتقلت السعودية في نوفمبر الماضي عشرات الأمراء والوزراء (كان من بينهم العساف) ورجال الأعمال، وحولت فندق ريتز كارلتون في الرياض إلى سجن فاخر لهم، في إطار ما وصفتها السلطات بأنها حملة على الفساد.

ودون “العهد الجديد” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر لسعها الدبور ما نصه:”ذهب إبراهيم العساف إلى شخصية في الديوان مقربة من ابن سلمان، يطلب منه التوسط لإعطائه أموال وصرف الراتب له ليسد احتياجاته، لأنه وبعد خروجه من الريتز لم يبقَ لديه أي شيء، وحسابه صفر تماماً”.

وتابع موضحا وضعه المزري بعد استيلاء ولي العهد على كل ثروته وممتلكاته:”وهو الآن في وضع لا يُحسد عليه، والذلّ قد أحاط به وأسدل عليه ستاره.”

وكان “العساف” من ضمن المعتقلين المفرج عنهم من “الريتز” في يناير الماضي، وظهر ضمن الحضور في اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال مصدر سعودي لوكالة رويترز حينها، إنه تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات، واستعاد منصبيه كوزير دولة ومستشار للملك، إلا أن المغرد الشهير “مجتهد” فجر مفاجأة حينها وكشف السبب الحقيقي وراء الإفراج عنه.

وروى “مجتهد” الذي اشتهر بتسريباته السياسية من داخل أروقة الحكم بالمملكة والتي تبين كثيرا صحتها، في ذلك التوقيت بسلسلة تغريدات لسعهم الدبور أنه حين اعتقل “العساف” كان الظن أنه قد استولى على بضعة مليارات فقط لكن مع أول (كف) أخبر بكل ما لديه من تفاصيل.. حسب وصف “مجتهد”.

وتبين أن لدى “العساف” بحسب رواية “مجتهد” كم هائل من المليارات، وأن لديه معلومات كثيرة عن آخرين من بينهم معتقلون مثل “التويجري” ومن جرى اعتقالهم لاحقا مثل علي العطية نائب وزير التعليم العالي سابقا.