الدبور – حصل الدبور على فيديو إفتتاح أول صالة قمار في السعودية، وفتحت الصالة بتصريح من ابن سلمان من ضمن خطواته لعولمة السعودية خلال السنوات القليلة القادمة.

وعلم الدبور أن زيارات ابن سلمان المكوكية الى عدة مدن في أمريكا أسفرت عن توقيع الكثير من العقود في هذا الإتجاه، ومنها مع شركة سكس فلاج الشهيرة وهي مدينة ألعاب فخمة لها أفرع في عدة مدن أمريكية، والإتفاق مع شركة AMC أيضا لإفتتاح ١٠٠ سينما في المملكة خلال تلك الفترة.

وكشفت مصادر دبورية أن ابن سلمان وافق على إنشاء قرية أو مدينة سياحية على غرار لاس فيجاس بعيدة عن العاصمة، ولها قوانينها الخاصة كما هو الحال في لاس فيجاس مدينة القمار الأمريكية.

وقد وقع عدة عقود مع شركات ضخمة لإنشاء كازينوهات في تلك المدينة لجب السياحة من جميع دول العالم، وستحتوي على فنادق فخمة وصالات ألعاب خاصة وعامة.